عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، اليوم، داخل إحدى قاعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، احتفالية بذكرى ميلاد بطرس غالي، الأمين العام الاسبق للامم المتحدة.

وحضر الاحتفالية، عدد من السفراء الأجانب، فضلا عن ممثلين للبعثات الدولية، وممثل لرئيس المجلس الدولي، بالإضافة إلى عددٍ من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

وأشاد المشاركون بذكرى الأمين العام السابق، كأول مصرى وأفريقى يتولى هذا المنصب الدولي، وبما قدمه من إسهام للعمل الحقوقي الدولي، وما قدمه للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عند تأسيسه، وإسهامه الإنسانى.

تحدث في الاحتفالية، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيدًا بالدور التاريخي الذى لعبه بطرس غالي، في تأسيس المحلس القومي، وتقديم كل خبراته من إجل إنجاح دور المجلس القومي، كوسيط بين المواطن والدولة ومؤسساتها.

كما تحدث الوزير عمر مروان، عن الأدوار المتعددة التى لعبها الراحل لخدمة بلاده، بل والإنسانيه كلها، مشيرًا إلى أن جيله تربى وتشكل وعيه السياسي على مجلة السياسة الدولية، التى ترأس تحريرها الراحل بطرس غالي.

وتناول السفير علاء يوسف، والسفير إيهاب جمال الدين الأداء الدبلوماسي الراقي للراحل بطرس غالي، وأنه بالفعل كان عميدًا للدبلوماسية المصرية.

وأشادت الدكتور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بدور الراحل بطرس غالي، في خدمة قضايا بلاده.