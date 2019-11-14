يحل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، ضيفًا ثقيلاً على نظيره التونسي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء غد الجمعة، ضمن مافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة تونس ضد ليبيا

تنطلق مباراة تونس وليبيا في تمام التاسعة مساء الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ليبيا

تقام مباراة تونس وليبيا على الملعب الأولمبي برادس، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها، عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، ويعلق على المباراة علي محمد علي.

تواجد ثلاثي الأهلي والزمالك في قائمة تونس

شهدت قائمة المنتخب التونسي استدعاء المدير الفني لنسور قرطاج منذر الكبير، للظهير الأيسر علي معلول، لاعب النادي الأهلي، بالإضافة لثنائي الزمالك المتمثل في الظهير الأيمن حمدي النقاز، ولاعب الوسط فرجاني ساسي.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين المنتخبين

سيطر التعادل السلبي على أخر مواجهة جمعت بين المنتخب التونسي ونظيره الليبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.