تفقدت وزيرة الصحة والسكان، والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، مساء اليوم الخميس، الحالة الصحية لعدد من التلاميذ بمستشفى الفشن المركزي، بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية.

وأعلنت وزيرة الصحة، عن خروج معظم الحالات بعد تلقيهم الخدمة العلاجية اللازمة وتماثلهم للشفاء، مشيرةً إلى أن الحالات المتبقية متواجدة بمستشفى الفشن فقط وجميعها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة تفقدت الحالة الصحية لجميع الحالات بالمستشفى للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، كما حرصت على التحدث مع جميع الحالات وذويهم لطمأنتهم على حالتهم الصحية، مشددة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة شددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم التحفظ على المخزن المورد للوجبات الغذائية، وأيضاً باقي الوجبات الغذائية التي تناولها التلاميذ، كما تم سحب عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات.

ووجهت الوزيرة بسحب عينات من مياه الشرب من محطات المياه الرئيسية بمركز الفشن، وأيضاً عينات من مياه المدارس، وإرسالها فوراً إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من صلاحيتها.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف فور وقوع الحادث قام بتكثيف إرسال سيارات الإسعاف المجهزة، التي قامت بنقل التلاميذ إلى كل من مستشفيات "الفشن المركزي، ببا المركزي، وسموسطا، وبنى سويف التخصصي"، مؤكداً خروج كافة الحالات من المستشفيات، فيما يتبقى عدد قليل من الحالات بمستشفى الفشن منتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين مغص، وقيء وإسهال، حيث تم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكدًا توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة.

وأوضح "مجاهد" أن وزيرة الصحة، وجهت الشكر لجميع العاملين بمستشفى الفشن، لتعاملهم السريع مع كافة الحالات وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، وقررت صرف مكافاة لجميع العاملين بالمستشفى تقديرا لمجهودهم المبذول، كما وجهت الشكر أيضاً لرجال هيئة الإسعاف.