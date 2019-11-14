قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الشعب المصري العظيم هو البطل الحقيقي وصاحب الإرادة في نصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وقف وساند القوات المسلحة للدفاع عن الأرض والعرض واسترداد سيناء.

جاء ذلك بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة وطن، بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، لافتتاح مقر أمانة الحزب الجديدة بالمدينة واحتفالات نصر أكتوبر، بمشاركة قيادات الحزب ونوابه في البرلمان.

وأكد "الغباشي" أن المصريين هم من غيروا المفاهيم العسكرية بعد نصر أكتوبر المجيد، مما دفع العدو لاتباع منهجية جديدة، وهي حروب الجيل الرابع التي تهتم بإفساد وتدمير عقول الشباب ،بعدما قرر الأعداء عدم قتال الجيش المصري في حرب نظامية بمواجهة مباشرة مرة أخرى واستخدام الحرب الخبيثة ضد البلاد.

وشدد على أهمية معركة الوعى وضرورة إظهار الحقيقة أمام المواطنين وطمس الشائعات والاهتمام بالتوعية بمخاطر السوشيال ميديا وعدم نشر الصور والأخبار المفبركة.

ولفت "الغباشي" إلى أن الأمن القومي المصري مسؤولية كل بيت مصري، وبالتالي لابد أن نحافظ عليه والدفاع عنه، مؤكدًا على أن الكلمة أخطر من الرصاص، حيث من الوارد أن تكون سببا في تدمير دول كبرى من خلال الشائعات، وذلك أصبح واضحا جدا بوسائل التواصل التي أصبحت مصدرا لهذه الشائعات من قبل جهات معينة لتدمير الدولة المصرية وشعبها، ولكن إرادة الشعب المصري أقوى بكثير من ذلك بالوعي الحقيقي ورفض كل مزاعم التدمير للدولة مهما كانت التحديات.

وأكد أن الحزب سيظل داعما للدولة المصرية ضد أي محاولات للنيل منها ودعم القيادة السياسية في البناء والتطوير، وسنظل على قلب رجل واحد مع دولتنا ضد كل المؤامرات.