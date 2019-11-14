"السيسي" يدون كلمة في السجل الرئاسي في أبو ظبي

دون الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في سجل تشريفات القصر الرئاسي في أبو ظبي "قصر الوطن"، خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات، اليوم الخميس.

وجاءت نص كلمة الرئيس كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أزور اليوم قصر الوطن بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهي الزيارة التي تعكس الأخوة والمحبة المتبادلة بين دولتي مصر والإمارات قيادة وحكومة وشعباً، والرغبة العميقة في مزيد من التعزيز للعلاقات الوثيقة بين الدولتين الشقيقتين، والممتدة من عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حتى الآن.