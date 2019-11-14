بدأ قبل قليل، المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ومحمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، ومنير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والإعلامي أحمد المسلماني، وهاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق.

وقال السفير حمدي الوزير نائب وزير الخارجية للشؤون الافريقية، إن وزارة الخارجية تحرص أن تظل سيرة وأعمال وإنجازات الدكتور بطرس غالي، شعاعا مضيئا، يحفز أعضاء الوزارة، على رفع اسم مصر في الساحة الإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال المؤتمر، أن من تمنحه الفرصة للعمل تحت رئاسة الدكتور بطرس غالي، ينظر لهم كأحد الدبلوماسيين، الذين يتولون أبرز وأرفع المناصب، على مستوى العالم. وتابع أنه بالبحث عن المذكرات والوثائق التي تعكس رؤية بطرس غالي، عند إنشاء صندوق دعم إفريقيا، أنه كانت من أولويات الصندوق عند إنشائه، إرسال خبراء للدول الأفريقية، في كافة المجالات، التي ظلوا بها حتى الآن، يقدمون خبراتهم وخدماتهم لأفريقيا.

وأشار إلى أنه يتذكر مدى الحزن الذي خيم على الدكتور بطرس غالي، عندما صدر قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في ٢٠١٣، بتعليق مشاركة مصر في المشاركة في أنشطة الاتحاد، ومدى الإصرار الذي كان لديه، على عودة مصر، وكيف كان المبعوث الافريقي متأثرا، بعد لقاء "غالي"، والذي أكد بعد لقائه أنه سيعمل كل ما فيه وسعه لعودة مصر، والمشاركة في أنشطة الاتحاد، وبالفعل عادت مصر بعد فترة وجيزة، وها هي الآن وبعد أقل من 5 سنوات، ترأس مصر الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن غالي كان حريصا أن تبقي نصر وسط أشقائها في أفريقيا فاعلة صاحبة تأثير.