كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الثلاث سنوات البلاتينية بواقع 1٪؜ لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13٪؜ سنوي للعائد الشهري و13.25٪؜ سنويًا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراه الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم، مع انخفاض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1٪؜ على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الإدخارية خلال الأيام القادمة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.