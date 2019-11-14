تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة اختفاء تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدينة الخصوص، حيث تبين أن والده ألقاه في ترعة الإسماعلية لشكه في نسبه، واتهام زوجته بسوء السلوك، كما أنه ادعى اختفائه منه خلال رحلة فسحة في الإسكندرية.

جرى انتشال الجثة من مركز بلبيس بالشرقية، وتعرفت عليه الأم، وتولت النيابة التحقيق حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض الجثة على الطب الشرعي والتصريح بدفنها عقب مناظرتها وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث.

تلقى المقدم محمد شديد، رئيس مباحث قسم الخصوص، بلاغا من ربة منزل، 25 عاما، باختفاء ابنها، 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، واتهمت زوجها، 27 عاما، عامل، بأنه وراء الواقعة.

أخطر اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وباستدعاء الأب، أكد أنّه سافر مع ابنه للإسكندرية واختفى منه هناك، وبتضييق الخناق عليه، أقر أنّه ألقاه من أعلى كوبري مسطرد بقسم ثانِ شبرا بمياه ترعة الإسماعيلية لشكه في نسبه.

جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، وتعرفت عليها الأم.

وأدلى المتهم باعترافاته في التحقيقات قائلا: "طاردتني الشكوك حول نسب ابني بعد ما سمعته عن سلوك زوجتي من جيراننا والمحيطين بنا"، مشيرًا إلى أنّه عامل بسيط يخرج لكسب الرزق لفترات طويلة في اليوم ويعود متأخرًا لتدبير نفقات الحياة.

وأضاف: "منذ فترة، بدأت أسمع من الجيران عن سلوك زوجتي، وبدا الشك يتسلل لقلبي حول نسب ابننا، ما تسبب في خلافات بيننا طلبت على إثرها زوجتي الطلاق فقررت الانتقام منها وحرق قلبها".