شهدت مدينة مرسي علم، قبل قليل، سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق بها وعدد من الأودية الجبلية، ما تسبب في إغلاق بعض الطرق الخارجية بالمدينة، ودفعت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بعدد من المعدات لفتح وإزالة عوائق الطرق وفتح الطريق أمام السيارات.

حيث أعلنت محافظة البحرالأحمر عن حركة السيول بالجنوب، في بيان لها، منذ قليل، وأكدت أنّه عبرت مياه السيل بوادي أبو غصون، وسيل آخر جنوب قرية أبو غصون بـ12 كيلو متر بدون خسائر، كما تحرك سيل من وادي السكري على طريق "مرسى علم - إدفو" على بُعد 20 كيلو متر غرب المدينة.

وقالت يسرا عطية، نائب المحافظ، في بيان لها، إنّه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، والدفع المعدات والأفراد، لمواجهة تغيرات الطقس وسحب الأمطار وإعادة فتح الطرق.

كانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم عن غلق طريق "مرسى علم - إدفو" بالتعاون مع مرور محافظة أسوان، كما تم توقف الحركة المرورية قبل منطقة الشيخ مالك بالكيلو 3 جنوب مدينة القصير لمرور السيل الآن بتلك المنطقة.