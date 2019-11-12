"الأرصاد" تكشف ظاهرة أنقذت مصر من سيول ضخمة: ربنا حافظ البلد دي

كشف الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال صابر: "أنا عايز أقول والله ربنا حافظ البلد دي لأن بمشاهدتنا إحنا كأرصاد جوية البلاد تتعرض لمنخفضين جويين في وقت واحد".

وأوضح صابر أن البلاد تتعرض لمنخفض من السودان ويغطي الجنوب، وتتعرض أيضًا لمنخفض من البحر المتوسط ويغطي معظم المنطقة، مشيرًا إلى أنه المنخفض القادم من البحر المتوسط تحرك لجنوب أوروبا.

وتابع أنه كان من المفترض أن يقابل المنخفض القادم من السودان، ما كان سيتسبب في سيول كبيرة مثل السيول التي وقعت عام 1994.

وأشار إلى أن المنخفض سيترك "ذيل" على السواحل الشمالية، ما سيؤدي لسقوط أمطار خفيفة الشدة وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وأكد صابر أن المدن المجاورة لسلاسل جبال البحر الأحمر ستتعرض لموجة أمطار تصل لحد السيول، متابعا أنها لن تتحول لسيول مثل سيول 1994.

ولفت صابر إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على القاهرة يوم الجمعة المقبل مشيرًا إلى استمرار الشبورة ناصحًا المواطنين بالحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.