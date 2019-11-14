تنطلق الأحد المقبل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر والتي يخوضها المترشحون الخمسة للانتخابات بعد قبول ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمرحلة أولى ثم المجلس الدستوري كمرحلة ثانية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويقول المحلل السياسي الجزائري، محفوظ شخمان، إن الانتخابات الرئاسية ستجري لأول مرة تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات، ويستعد المرشحون الخمسة للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تؤكد أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعـشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.

وأضاف شخمان لـ"الوطن": "حال خوض المرشحين دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون لهذا الدور تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع".

ويتضمن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي سبق للمترشحين أن تسلموا نسخا منه ووافقوا على جميع بنوده، ضوابط لسير العملية الانتخابية تضمن نظافتها ونزاهتها وتمنع التصرفات التي تمس بشفافيتها وبالمساواة بين المترشحين.

وأوضح المحلل السياسي الجزائري أن الحملة تتسم بتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين الخمسة، تحضر لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، وبإشراك مختلف وسائل الإعلام، كما تنسق الهيئتان من أجل التقسيم الزمني العادل لتدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام من خلال عملية القرعة.