شنت الوحدة المحلية بقرية "دقهلة"، برئاسة أحمد عجم، بالتنسيق مع وحدة الملاريا بالزرقا، حملة لرش شوارع القرية والأشجار الموجودة بها ومبنى الوحدة المحلية والمساجد.

كما صنعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا، برئاسة العقيد فادي يوسف لوقا عوض، أغطية خرسانية لبلاعات المطر المكشوفة بالمدينة بالجهود الذاتية.