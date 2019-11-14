وجَّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء المدن بتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بدهان واجهات المباني، وتحصيل رسوم النظافة والمتأخرات، وأيضا زيادة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية.

وعن الاستعدادات المعدة لمجابهة الأمطار، فقد قرر المحافظ برفع درجة الاستعدادات للقصوى بالمدن والقطاعات المختلفة لمجابهة الأمطار المحتملة الأيام المقبلة والتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة واستدعاء الأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، وتطهير كل شبكات الصرف.

وتلبية لمطالب المواطنين، وجهت المحافظ بتكثيف الحملات لمكافحة الكلاب الضالة بطريقة آمنة لا تؤثر بشكل أو بآخر على حدوث خلل فى التوازن البيئى، وكذلك استمرار أعمال رش البعوض والحشرات باستخدام السيارات المجهزة لأجهزة الضباب وأدوات المكافحة والاستكشاف، وأعمال الترصد الحشري ليرقات البعوض، وذلك لحماية الأهالي من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض حفاظا على الصحة العامة.