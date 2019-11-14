طمأن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، جمهوره على حالته الصحية، عقب إصابته بـ"السرطان"، قالًا: "الحمد لله تقريبًا تم الشفاء التام من المرض".

وأضاف "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري: "عملت الأشعة دي من حوالي أسبوع وظهرت النتيجة النهاردة، الورم بقى خامل مش نشط، وهوقف الكيماوي، وهعمل تحليل تاني بعد 3 شهور للاطمئنان فقط، بس الحمد لله الحالة مستقرة تمامًا، وده شيء إيجابي".

وعن فترة علاجه من المرض، قال: "عملت مراجعة مع حياتي، واتصالحت مع نفسي، ومع الناس اللي كان بيني وبينهم خلافات، إن شاء هرجع قريب في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا".

وأعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، تعافيه من مرض السرطان، الذي أُصيب به مؤخرًا، وذلك عبر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عبدالوهاب": "أصدقائى الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الآشعة إيجابية، والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إنّي تقريبًا خفيت.. وهعمل أشعة كمان 3 شهور للمتابعة.. باي باي chemo.. باي باي cancer".

كان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أعلن اكتشافه لإصابته بمرض السرطان مطلع العام الجاري، وبالتحديد سرطان في الرئتين "الفص الأيمن والفص الأيسر".