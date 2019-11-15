فيديو.. "الموسيقيين": حمو بيكا لا يقدم فنا ويبيع سلعة في سوق نخاسة

قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقين، إن الفنانيين أوكا وأورتيجا لا يمتلكان تصريحا من قبل النقابة: "معاهم تصريح دي جي، وهي الميكنة الموسيقية التي هددت عرش الموسيقيين بالبطالة وأصبحت أمرا واقعا"، منتقدا حمو بيكا بأنه لا يقدم فنا.

وأضاف "مرتضى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مع الغيطي" والذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك العديد من الأشخاص يسعون لغناء "المهرجانات" حتى يتم تشغيل تلك الأغاني عبر "الدي جي": "مبتلاقيش الدي جي بيشغل عبدالحليم، وبيشغل الأغاني دي".

وأكد أن الميكنة الموسيقية أصبحت واقعا على مستوى العالم ولا يستطيع أحد مواجهتها: "الشعب اتعود على كده وإحنا اللي عودناهم وعملنا سكوب على الأغاني دي"، متابعا: "اللي بيعملوا حمو بيكا مش هنسمية أغاني أو فن، وكل ما يقدمه هذا الإنسان لضمان كسب تأييد شعبي وجماهيري واستفزاز الغرائز ومشاعر الشباب علشان يضمن أنه ليه جماهيرية قبل ما ينزل.. أصبح سلعة تسوق في سوق نخاسة".