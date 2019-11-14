ذكرت شبكة"(سي. إن. إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا حادث إطلاق النار في المدرسة الثانوية بمدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفع إلى قتيلين بعد وفاة مصاب آخر بالمستشفى منذ قليل.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن امرأة قتلت في الحادث بعد أن أوضحت أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا فيه.

وحدث إطلاق النار في مدرسة ثانوية تقع على بعد 40 ميلاً من شمال لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعاني بعض المصابين من جروح بالغة، كما يُشار إلى أن المشتبه بها مرتكبة الحادث هي فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً.وتقوم الشرطة الأمريكية في الوقت الحالي بالبحث عن مرتكبة الحادث.