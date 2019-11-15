في بني سويف فقط.. 90 حالة تسمم غذائي خلال 2019

انتشرت مؤخرا إصابة التسمم الغذائي أكثر من مرة داخل محافظة بني سويف، فمنذ مطلع العام الجاري وقعت العديد من حالات التسمم سواء داخل المدارس أو في الأسرة الواحدة، كان آخر هذه الحوادث ما وقع اليوم، من إصابة 60 تلميذا، بعد الاشتباه في تسمم غذائي، بمدرسة ابتدائية بقرية الجفادون التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.

ونقل التلاميذ إلى مستشفى الفشن المركزي لإجراء الفحوصات الطبية وإجراء غسيل معدة، وتبين أن الأطفال شعروا بحالة أعياء ومغص وإسهال، قبل أن ينتقل باقي أطفال القرية إلى المستشفى بواسطة أسرهم وسيارات الإسعاف عقب إصابتهم بالأعياء.

وزارت وزيرة الصحة والسكان، التلاميذ للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية لهم، وجرى إرسال عينات من الوجبات التي تناولها الأطفال لمعامل وزارة الصحة لفحصها والوقف على أسباب الحادث.

وشهدت الأشهر الماضية العديد من حالات حوادث التسمم في محافظة بني سويف، ففي سبتمبر الماضي، أصيب 4 أطفال باشتباه تسمم غذائي، بقرية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى العام، عقب تناولهم معلبات ومياه غازية، وكُلف قسم مباحث التموين بشن حملة تفتيشة على المحال التجارية بدائرة القرية.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال والدة الطفلة الأولى والثاني، قررت قيام نجليها وأولاد شقيقتها بتناول وجبة معلبات ومياه غازية مثلجة، قاموا بشرائها من محل سلع غذائية كائن بذات القرية، عقب ذلك شعروا بحالة إعياء شديد، وتم نقلهم للمستشفى، ولم تتهم أحد.

كما شهد شهر يونيو الماضي، إصابة زوجين وثلاثة من أبنائهما، باشتباه تسمم غذائي بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حيث تعرضوا لحالة مرضية من القيء والإسهال، عقب تناولهم وجبة فاسدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كما شهد ذات الشهر، إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة من قرية حاجر بني سليمان، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وشهد يناير الماضي، حدوث إصابات متعددة بالتسمم الغذائي داخل المحافظة، ففي مطلع الشهر أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية بمنزلهم بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

كما أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة بقرية "طنسا" التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وبنهاية الشهر أصيب 5 أشخاص، باشتباه تسمم غذائي، وتم حجزهم تحت الملاحظة بمستشفى بني سويف التخصصي، بعد إعطائهم المحاليل اللازمة وعمل غسيل معدة لهم، وتبين أن المصابين تناولوا وجبة فاسدة فشعروا بعدها بإسهال وقيء.