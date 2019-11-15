أعلنت إدارة مرور البحر الأحمر، إعادة فتح طريق "مرسى علم - شلاتين"، التي أغلقت مساء أمس في الكيلو 129، بسبب مخرات السيول.

وأفاد العميد محمد صلاح، مدير مرور البحر الأحمر، بفتح طريق "مرسي علم - أدفو" بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى علم، حيث جاء الإغلاق نتيجة اندفاع مياه السيول بالمنطقة.

وحسب بيان لمحافظة البحر الأحمر، تم توجيه السيل إلى بحيرة وادي علم الصناعية، وما زالت مياه السيول تتدفق نحو الوديان.

وقالت يسرا عطية، نائب المحافظ، في بيان لها، إنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة، وجرى الدفع بالمعدات والأفراد، لمواجهة تغيرات الطقس وسحب الأمطار وإعادة فتح الطرق.

كانت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم أعلنت إغلاق طريق "مرس علم - أدفو" بالتعاون مع مرور محافظة أسوان، كما تم إغلاق طريق "مرسى علم - الشلاتين" وتوقف الحركة المرورية قبل منطقة الشيخ مالك بـ3 كيلومترات، جنوب مدينة القصير لمرور السيل بتلك المنطقة.