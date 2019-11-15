أعلنت جامعة الأقصر عن بدء التجهيز لفعاليات "منتدى جامعة الأقصر الإفريقى 2020"، وذلك بعنوان "مؤتمر إفريقيا وتحديات المستقبل".

وقالت الجامعة في بيان صادر إن المنتدى سيقام في الفترة ما بين 24 و27 فبراير العام المقبل، والذى يضم "سمبوزيوم للفنون البصرية – معرض للفنون البصرية – مهرجان الأفلام القصيرة – مهرجان المطبخ الأفريقى – المائدة المستديرة – مؤتمر إفريقيا وتحديات المستقبل – زيارات ميدانية وحضارية" على أن تبدأ فعاليات المنتدى، وسيكون رئيس المنتدى هو الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، ومقرر المنتدى الدكتور أحمد محيي حمزة، وأمين المنتدى الدكتور مايكل مجدى ذكى.

وأوضحت الجامعة الوليدة أنه تم فتح الباب لقبول الأبحاث المشاركة فى المنتدى الأفريقي، وذلك فى مجالات الآثار وعلاقة مصر بإفريقيا تاريخياً، وكذلك الألسن واللغات وخلافه، بجانب الفنون والسياحة والضيافة، موضحاً أنه يجرى وضع كافة التفاصيل والتجهيزات منذ انطلاق العام الدراسى وحتى بدء فعاليات المؤتمر الإفريقى الاول لجامعة الأقصر لإظهارها بالصورة التي تليق بها أمام العالم أجمع.