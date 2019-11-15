كشف الفنان صلاح عبدالله عن سبب وجوده على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال لقائه مع الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير، في برنامج "أنا وبنتي" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال "عبدالله"، إن وجوده على وسائل التواصل الاجتماعي حدث بسبب بعض التيارات التي حدثت في حياته مشيرًا أنه أصبح مجهوده الآن مقتصر على عمله فقط: "بقا مجهودي على قد شغلي وبقيت أقعد كتير".

وأكد عبدالله على وجود عيوب لوسائل التواصل الاجتماعي مستطردًا: "هي فيها عيوب لكن فيها مزايا هايلة وأنا اتعرفت على ناس وبقا فيه علاقات شخصية وأسرية بيني وبينهم ومش من مصر بس ده من الوطن العربي برضه".

وأوضح عبدالله أنه تعرف على شعراء وصفهم بالممتازين وأصحاب أفكار جيدة وتعرف على مواهب في الكتابة والتمثيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.