فيديو.. صلاح عبدالله لـ المصريين: أثبتم حبكم لبلدكم وخوفكم عليها

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه يتعرض للسب والقذف بسبب منشوراته وقصائده المؤيدة للدولة، متابعا: "كلنا بنتشتم".

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "النهاردة مصر مش اللي بنشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أنه يقضي وقته بين التصوير والتردد على الأطباء ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: "شعب مصر غير اللي في الفيسبوك وتويتر، واللي بيتوالدوا ويتكاثروا بنفسهم على المواقع دي والواحد منهم بعشرة".

ووجه الفنان رسالة للشعب المصري، قال فيها: "أنتوا أثبتوا بالفعل وبالصوت والصورة وأمام كل الناس أنكم بتحبوا بلدكم وخايفين عليها، وفاهمين إن دول متآمرين وخونة ومش عاوزين مصلحة مصر والمصريين، وعاوزينها تقع ومش هتقع أبدًا وتحيا مصر".