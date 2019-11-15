نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة الملصق الدعائي لحفل الفنان محمد رمضان، ضمن فاعليات موسم الرياض الثقافي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 21 نوفمبر الجاري، على مسرح معرض السيارات، في مدينة الرياض السعودية، ويحمل الملصق الإعلاني اسم "أكبر حفل في الرياض".

كان الفنان محمد رمضان، نشر على حسابه الرسمي على "إنستجرام" برومو حفلته في موسم الرياض بالسعودية معلقًا: "إن شاء الله أقوى حفلة في الرياض، الخميس المقبل، 21 نوفمبر على مسرح معرض السيارات في الجنادرية".