أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ان موافقتها على الظهور فى شخصية سارة كضيف شرف عبر الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" كان له أكثر من سبب.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج "عين" على قناة "الحياة" إن وجود شركة إنتاج كبيرة ومخرج متمكن وسيناريو متقن وعمل حقق شعبية كبيرة على مدار جزأيه الأول والثاني كلها عوامل سهلت من قبولها للدور، بحسب قولها.

وأضافت: السبب الأهم كان إعجابى بالشخصية التى يمكن اعتبارها تجسد النفوذ الامريكي بالشرق الاوسط، بخلاف ما يقدمه لى المسلسل من تغيير كامل على مستوى الشكل و المضمون وإنه بدخلنى إلى منطقة مختلفة عن شخصية "صولا" فى مسلسل "إبن اصول" والتى حققت نجاحا كبيرا.

سوزان نجم الدين تفاضل خلال الفترة الحالية بين أكثر من عمل جديد فى مصر بعد أن رفضت أكثر من مسلسل فى سوريا والسويد الايام الماضية.