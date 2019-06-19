أعربت الفنانة سوزان نجم الدين، عن إعجابها الشديد بفضائية "dmc" وما تنميه هذه القناة من الحس الوطني لدى مشاهديها، مضيفة: "والله أنا مش بجامل عشان طالعة في القناة، بس أنا فاتحة الشاشة دي في بيتي ليل نهار".

وأضافت نجم الدين، خلال حوارها في برنامج " السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الفواصل بين المسلسلات أو البرامج في القناة تذكرنا بالزمن الجميع، وهناك حس وطني موجود في الفواصل مثل الأغاني الوطنية، وهذا يُحفز الناس على حب الوطن بشكل أكبر.

وأوضحت: "لازم الإعلام كله يعمل كده ، أنا بحترم الفواصل جدا بتاعه قناة دي إم سي، كما أنها تلقى الضوء على الكثير من القضايا، إحنا دلوقتي لازم نقف جنب الوطن، لأننا بنبني مجتمع سواء شئنا أو أبينا".