وصف الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الريسي مدير تحرير وكالة الأنباء الإماراتية مصر بأنها العمود الفقري للأمة العربية.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني له عرضته قناة "إكسترا نيوز": "مصر تعتبر العمود الفقري للوطن العربي والعمود الفقري لا قدر الله إذا حصل فيه شيء ينشل الجسم كامل بسبب المشكلة اللي في العمود الفقري".

وتابع: "مصر كانت الداعم الأساسي منذ تأسيس كثير من الدول العربية وهي الأمة اللي جمعت كل الدول العربية" مستطردًا: "مثلما يقولوا مصر أم الدنيا وفعلا كانت الأم للوطن العربي وتحتضن الدول وتساهم وتساعد في تأسيسها" مضيفًا: "وجود مصر قوية يعني أن القوة موجودة للعرب كلهم".