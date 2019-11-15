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مصرع طالبة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بطوخ

مصرع طالبة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بطوخ

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-11-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-11-2019 في مصر

مخترع عماني: صغر الرقعة الزراعية دفعنا لابتكار سماد من مخلفات الأسماك

مخترع عماني: صغر الرقعة الزراعية دفعنا لابتكار سماد من مخلفات الأسماك

«متسلق النخيل».. مشروع تخرج فى «هندسة أسيوط» يقلل الخسائر البشرية

«متسلق النخيل».. مشروع تخرج فى «هندسة أسيوط» يقلل الخسائر البشرية

"غسالة القمح" بمكونات بسيطة توفر آلاف الأطنان

"غسالة القمح" بمكونات بسيطة توفر آلاف الأطنان

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للمرة الثالثة خلال 4 أشهر.. اقتصادي يوضح أهمية خفض الفائدة بالبنوك

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صور.. "الوطن" داخل أول مدرسة لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات بمصر

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