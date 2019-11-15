مواجهات قوية في بطولة أفريقيا

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث اليوم، الجمعة 15 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- ينطلق الماراثون السنوي لمستشفى سرطان الأطفال 57357، تحت شعار "اجري في الخير"، بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بشرم الشيخ؛ للمساهمة في التعريف بأهمية الرياضة ودورها في الحفاظ على الصحة، ويُخصَص عائده لصالح مبنى العلاج الخارجي للمستشفى.

- ينظم المتحف المصري بالتحرير، معرضين مؤقتين عن خبيئات المومياوات والتعليم في مصر القديمة ، وذلك في إطار احتفالات وزارة الآثار بمرور 117 عاما على افتتاح المتحف.

- تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات المنيا والبحيرة والبحر الأحمر، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية برعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

- تنظم دار الأوبرا المصرية، حفل نادي السينما بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية احتفالا بعام مصر روسيا 2020 ، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

- تلتقي منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا، وكوت ديفوار وزامبيا، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .