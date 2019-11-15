"الإنتاج الحربي" تشارك بمعرض "WERPEX" للمياه والكهرباء في كينيا

شاركت وزارة الإنتاج الحربي فى معرض "WERPEX"، المصاحب لأحد أهم المؤتمرات في قارة أفريقيا للمياه والكهرباء والطاقة المتجددة، المقام بمدينة نيروبي في كينيا، وأقيم خلال الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر الجاري.

تشارك الوزارة خلال المعرض بمنتجات عدد من الشركات التابعة لها ومنها ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة والمعدات الأمنية من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية، كما تم عرض معدات وأنظمة مكافحة الحرائق ومعدات الاختبار والقياس إنتاج شركة حلوان للصناعات الهندسية، بالإضافة إلى كابلات النحاس والألومنيوم والكابلات الهوائية ذات الضغط العالي إنتاج شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، إلى جانب عرض مولدات الكهرباء ووحدات الري المختلفة إنتاج شركة حلوان لمحركات الديزل، وكذا عرض الأدوات والمعدات الزراعية تصنيع شركة حلوان للآلات والمعدات.

كم جرى عرض ماكيتات لمحطات معالجة المياة الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحى التى تقوم بتنفيذها شركة قها للصناعات الكيماوية، وتأتي مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض استكمالاً لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى تلك الدول.

وتعد دولة كينيا البوابة الإقليمية للنفاذ إلى دول شرق إفريقيا والذى يحقق دعم أهداف الرئاسة المصرية الحالية للإتحاد الأفريقي، وخلال الإفتتاح ألقت رئيسة وفد الإنتاج الحربي وممثلة الوزارة كلمتها التى أكدت فيها على التعاون البناء والصادق للوزارة مع الدول الشقيقة في أفريقيا وتقديم الدعم للشركات فى هذه الدول من خلال تنظيم دورات تدريبية للاستفادة من الخبرات التكنولوجية والبشرية الموجودة بشركات الإنتاج الحربي.

وأكدت اهتمام الوزارة بالتواجد في السوق الكيني الذي يعتبر من أهم الأسواق الأفريقية وأعربت عن تطلع الوزارة لأن يكون هذا المعرض فرصة لتغزو منتجات الإنتاج الحربي جميع أسواق دول إفريقيا، إيماناً بأهمية التعاون بين دول القارة الإفريقية بما يعود بالنفع علي شعوبها.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة هامة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية والإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع المستخدمة فى الشركات الكينية والشركات من مختلف الدول المشاركة، كما تعد فرصة هامة للوزارة للبحث عن وكلاء لمنتجات الإنتاج الحربي فى دولة كينيا والدول المشاركة.