قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه جرى تخفيض سعر الفائدة على شهادات الثلاث سنوات البلاتينية والإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ب كالتالي:

تخفيض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري، قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الثلاث سنوات البلاتينية بواقع 1%؛ لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13% سنوي للعائد الشهري، و13.25% سنويًا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراه الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم، مع انخفاض العائد علي الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1%؜ على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الادخارية، خلال الأيام المقبلة.

تخفيض سعر الفائدة على شهادات استثمار ب

كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه جرى تخفيض العائد على الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ب لمدة عام ذات العائد الشهري لتصبح بواقع 13.75% سنويًا ، وقال عكاشة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه جرى تخفيض الفائدة على شهادات الاستثمار "ب" لمدة 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي لتصبح 12%.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة لـ"البنك المركزي المصري" خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب.