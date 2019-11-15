أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بنقل 101 معلم من أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الذين توافرت فيهم الشروط المقررة قانوناً للنقل إلى التخصص أو المرحلة أو الوظيفة المناسبة لهم.

وأكد محافظ الجيزة ان القرار جاء وفقا لحصول المعلمين على الصلاحية اللازمة للنقل ووفقا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة، لنقل أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات النقل إلى التخصص أو المرحلة أو الوظيفة المناسبة والذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى المعلمين طالبهم فيها بضرورة تأدية رسالتهم على أكمل وجه، والمساهمة في إخراج جيل متعلم ومتفتح يساهم في تنمية المجتمع ورفعة الوطن ومواكبة العصر، مؤكداً على أن رسالتهم تعد من أسمى الرسالات.