توم هانكس يجسد شخصية إعلامي شهير في "يوم جميل في الجوار"

من المنتظر طرح فيلم "يوم جميل في الجوار "A Beautiful Day in the Neighborhood" من بطولة النجم العالمي "توم هانكس" في الفترة المقبلة بكافة أنحاء العالم، ونشرت شركة "سوني" التريلر الخاص بالفيلم عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية للإعلامي الأمريكي فريد روجرز، والذي اشتهر بتقديم برنامج "حي السيد روجرز" والذي يعد أشهر البرامج التعليمية الموجهة للأطفال، واستمر عرض البرنامج من عام 1968 إلى عام 2001، متجاوزا الثلاثون عاما.

ويبرز الفيلم تفاصيل خاصة وعملية من حياة الإعلامي الشهير الذي توفي عام 2003، ويستعرض مساهماته الفنية في مجال التربية والإعلام بالولايات المتحدة، ويجسد "هانكس" شخصية "فريد روجرز" خلال أحداث الفيلم.

الفيلم من تأليف مايكا فيتزيرمان - بلو، نوح هاربستر وإخراج مارييل هيلر في ثالث تجاربها الإخراجية، ويشارك "هانكس" البطولة كل من "مادلين كورمان، تامي بلانشارد، كريس كوبر وماثيو ريس".