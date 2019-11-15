أكد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، الجمعة، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق تظاهرات مطالبة بـ"إسقاط" النظام في بغداد ومدن جنوبية عدة.

وشكك السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، والتي تعد الأعلى نبرة منذ بدء الاحتجاجات، في جدية الأحزاب الحاكمة في العراق بإجراء الإصلاحات، منوها بأنه لا يمكن التهرب من تحقيق الإصلاح بالمماطلة، قائلا: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، وعدم وجود إجراءات جدية لملاحقة الفاسدين يثير شكوكا حول قدرة القوى السياسية العراقية على تنفيذ مطالب المتظاهرين".