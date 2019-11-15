"غسيل الأموال" تضبط 10 ثروتهم 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بمحافظتي الجيزة والقليوبية، لاتهامهم بغسيل الأموال التي تحصلوا عليها من أنشطتهم الإجرامية وتجارة المخدرات، من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.

وقدرت ممتلكات التشكيل العصابي، بنحو 45 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.