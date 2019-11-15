استقبلت محافظة المنيا، وفدًا سياحيًا من دولتي ألمانيا وإسبانيا قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة أثار تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

من جانبه أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على أهمية القطاع السياحي في مصر، مُشيرًا إلى السعي الدائم لنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.

وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.