قررت نيابة الخصوص حبس عامل عمره 27 عاما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل نجله الطفل 7 سنوات، حيث ألقاه حيا في ترعة الإسماعيلية، مما أدى إلى غرقه ، وذلك لشكه في نسبه واتهامه أمه بسوء السلوك ، وأدعى المتهم اختفاء الطفل خلال رحلة معه في مدينة الإسكندرية، لأبعاد الشبهات عنه وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه بعد انتشالها من المياه ومناظرتها من الطبيب الشرعي وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة ، حيث أكد أنه عامل بسيط يخرج مبكرا إلى عمله ويعود في أوقات متأخرة من الليل لا بعلم شيئا عن حياته الأسرية سوى العمل وجلب المال، لزوجته ونجله وبدأ الشك يساوره ناحية زوجته عندما لاحظ همسات الجيران عليه أثناء دخوله وخروجه من منزله، إلى أن سمعهم يتحدثون عن زوجته وخروجها المتكرر من المنزل عقب خروجه للعمل.

وأضاف أن الأمر لم يقف عن هذا الحد فحسب بل امتد إلى تشكيكه في نسب نجله وهل هو من صلبه أم لا، مشيرا إلى أن الخلافات بدأت تدب بيني وبين زوجتي انتهت إلى تركها منزل الزوجية، مما زاد شكى فيها وفي نسب ابني فقررت التخلص منه حتى أحرق قلبها وانتقم لشرفي قال المتهم قمت باصطحابه بحجة التنزه في مدينة شبرا الخيمة وألقيت به من أعلى كوبري مسطرد وغرق في المياه.

وكان المقدم محمد شديد، رئيس مباحث قسم الخصوص، تلقى بلاغا من ربة منزل، 25 عاما، باختفاء ابنها، 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، واتهمت زوجها، 27 عاما، عامل، بأنه وراء الواقعة.

أخطر اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وباستدعاء الأب، أكد أنّه سافر مع ابنه للإسكندرية واختفى منه هناك، وبتضييق الخناق عليه، أقر أنّه ألقاه من أعلى كوبري مسطرد بقسم ثانِ شبرا بمياه ترعة الإسماعيلية لشكه في نسبه.

جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، وتعرفت عليها الأم.