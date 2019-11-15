عظمة الحضارة الفرعونية في ندوة "مصر التي لا تعرفونها" بجامعة المنيا

تقيم جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة ندوة، للدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الكبير والباحث في تاريخ مصر القديم بعنوان "مصر التي لا تعرفونها"، بعد غدا الأحد، بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات، وذلك لإلقاء الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها، وتأكيدًا على قوة التاريخ المصري القديم وقدرة مصر على تحقيق التقدم والرقي بسواعد شبابها وأبنائها.

وقال عبد النبي، إن الندوة تعتبر بطاقة تعارف بين جيل من الشباب الجامعي الجديد يستلهم منه عظمة اجداده وتاريخهم العلمي والثقافي الكبير، مؤكدًا على حرص الجامعة وإداراتها باستضافة العديد من العلماء والمختصين في شتى المجالات العلمية والتثقيفية وذلك ضمن خطة الجامعة التي تسعى من خلالها لتنوير وتثقيف أبنائها.

المحاضرة سوف تستعرض عظمة الحضارة المصرية وعلومها الطبية، والإعجاز العلمي للفراعنة، والبساطة والعبقرية التي ابتكرها المصري القديم في علوم الأدوية والطب العلاجي والجغرافيا، والطب الفرعوني، والإرث الكبير الذي تركه أجدادنا الفراعنة كأول أبجدية وأول توحيد، وأعظم اختراعات التاريخ.