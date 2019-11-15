استقبلت المستشفيات الجامعية بطنطا، اليوم، 17 مصاب جراء حادث تصادم أوتوبيس أمام قرية الخيال طريق طنطا - المحلة بسبب انفجار اطار الكاوتشوك .

من جانبه أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور حسن التطاوي بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات في قسم الاستقبال والطوارئ.

كان في استقبال المصابين الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى الطوارئ، والدكتور أيمن سلام مدير الطوارئ ، والدكتور محمود سليم مدير مستشفى أمراض الباطنة ، وتم توفير كافة الاحتياطات اللازمة لإسعاف المصابين وتقديم كامل الرعاية لهم.

وقال "سلام" أنه تم تشكيل فرق عمل على أعلى مستوى من التخصصات الطبية المختلفة وعمل الإسعافات اللازمة، حيث تم خروج حالتين بعد استشفائها، وتم تسكين باقي الحالات بأقسام المستشفى المختلفة لتلقي العلاج اللازم.