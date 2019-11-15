نادي القصة بأسيوط يعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقته السنوية

أعلن نادي القصة بأسيوط، عن أسماء الفائزين بالمسابقة السنوية في فنون السرد القصصي عن العام 2019 والمنعقدة تحت اسم دورة الأديب الكبير محمد عبد المطلب صرح بذلك الكاتب والناقد أشرف عكاشة رئيس مجلس إدارة نادي القصة بأسيوط، وقال إن الفائزين سيتم تكريهم في المؤتمر الثامن لنادي القصة بأسيوط، والمقرر أن ينعقد في الخميس 5 ديسمبر وهو مؤتمر سنوي ينعقد في نفس التاريخ من كل عام بمقر قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكشف أشرف عكاشة عن أسماء الفائزين وهم في مجال القصة القصيرة فقد فاز بالمركز الأول الكاتب ياسر سليمان حسين من محافظة أسوان عن قصته "للخوف طعم كسكر الجلاب أحيانًا"، بينما حصدت المركز الثاني الكاتبة منال عبدالحميد من محافظة سوهاج عن قصة "اللؤلؤة" بينما حصدت المركز الثالث الكاتبة نهلة ماهر حسن من محافظة أسوان عن قصة "لدى ريتا شيء سري" كما أقرت لجنة التحكيم شهادة تقدير خاصة للكاتب أشرف جاد محمود من محافظة أسيوط عن قصته "طعنات بعد الموت"

أما في مجال القصة القصيرة جدًا فقد فاز بالمركز الأول الكاتب حارس كامل يوسف من محافظة قنا عن قصص (طائرة أخي، كل يوم، معجزة)، بينما حصد المركز الثاني الكاتب إبراهيم أحمد طاهر العدروسي من محافظة السويس عن قصص (سحرن سؤال، أطلال) في حين نال المركز الثالث الكاتب عماد شكري من محافظة سوهاج عن قصص (زيارة، كابوس، شهادة)، كما أقرت لجنة التحكيم شهادة تقدير خاصة للكاتبة مريم مصلح أحمد من محافظة أسوان عن قصص (قهوة على فحم، بلا عنوان، زهرته).

أشار الكاتب والناقد أشرف عكاشة إلى أن لجنة التحكيم هذا العام تضمنت ثلاثة من أهم الكتاب المبدعين وهم الأدباء الكبار محمد صالح البحر "محافظة قنا" ومحمد عبدالمنعم زهران "محافظة المنيا" وأيمن رجب طاهر "محافظة أسيوط".