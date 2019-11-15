شارك 500 شاب وفتاة بالماراثون السنوي السابع لمستشفى 57357 لأطفال السرطان والذي ينظم لأول مرة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعم المشروعات الجديدة لمستشفى 57357، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والثقافة والسياحة .

وشارك المئات من أبناء شرم الشيخ والسياح والأطفال والشباب بالماراثون كما كان في استقبال الفائزين بالماراثون الفرق الكشفي وجرى تقديم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى.

وقال اللواء خالد فود، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ ترحب بالسباقات وترعاها كمدينة سياحية عالمية خضراء مشيرا توفير كل الدعم لأبطال مستشفى أطفال57357.

وأضاف المحافظ أن جميع طوائف المجتمع والفئات العمرية شاركوا في هذا المارثون إضافة إلى المسجد والكنيسة .

ووجه الشكر للقائمين علي هذه المبادرة، موضحا أنه جرى إعداد برامج ترفيهية لأطفال وأسر بعض مرضي مستشفى 57357 للترويح عنهم والتخفيف من معاناتهم.

وأكد أن أجهزة الدولة بالكامل تسعى جاهدة للقضاء على المرض ومساعدة المرضى وأسرهم وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان، معلنا أن محافظة جنوب سيناء تسعى لإقامة أول مستشفى للأورام بالطور بعد موافقة وزيرة الصحة على تحويل المركز الحضري بالطور الجديدة إلى مستشفى للأورام.