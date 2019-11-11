أمطار تتحول لسيول ضعيفة بوادي فيران.. ومحافظة جنوب سيناء ترفع العوائق

تعرضت مدينتي سانت كاترين وأبورديس، لسقوط أمطار خفيفة، اليوم، أدت إلى حدوث سيول ضعيفة، تسببت في حدوث "إطماء" على طريق "فيران- سانت كاترين".

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين وبعض وديانها، تعرضت لأمطار متوسطة، تسببت في حدوث سيول خفيفة بأودية فيران والرحبة، نتج عنها تخزين كميات كبيرة من المياه بالبحيرات والسدود، التي جرى إنشائها ضمن أعمال حماية مدينة سانت كاترين من أخطار السيول.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن هذه السيول لم يكن لها أي أثار تدميرية، سواء مادية أو بشرية، سوى تراكم كميات من الرمال والأحجار على طريق فيران سانت كاترين، وتم الدفع بالمعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، وهيئة الطرق لرفع الإطماءات، مؤكدًا أن الطريق مفتوح ولم يغلق.

ونوه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة، لمجابهة موجة الطقس السيئ، التي من الممكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة.