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التحقيق مع مدير أكاديمية وهمية تخصص إصدار شهادات تمريض مزورة

التحقيق مع مدير أكاديمية وهمية تخصص إصدار شهادات تمريض مزورة

مرشد إيران: "طهران" لا تعادي اليهود

مرشد إيران: "طهران" لا تعادي اليهود

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نادي القصة بأسيوط يعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقته السنوية

نادي القصة بأسيوط يعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقته السنوية

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"عاشق الرطوبة".. أسباب زيادة نشاط الذباب في الأمطار

ابتكارات الشباب.. طريق مصر إلى المستقبل

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تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم.. "المركزي" يشرح قرار خفض أسعار الفائدة

تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم.. "المركزي" يشرح قرار خفض أسعار الفائدة

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