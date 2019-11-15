تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني من ضبط قضية فعل فاضح في حملة أمينة على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدن البحر الأحمر كما تم ضبط 10 قضايا أخرى متنوعة.

حسب بيان مديرية أمن البحر الأحمر قامت حملة من قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر بناء على توجيهات اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطار.

أسفرت جهود الحملات عن فحص 107 شقق مفروشة وتم فحص 4 فنادق شعبية وعدد من المقيمين بالشقق المفروشة وتم ضبط قضية فعل فاضح و10 قضايا أخرى متنوعة.

فيما أكد مصدر أمني باستمرار الحملات الأمنية على الفنادق الشعبية والمقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا وسياسيا فضلا عن الفحص الوقتي لأي اشتباهات.