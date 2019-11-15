احتفلت منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، باليوم العالمي للسكرى، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام.

ونظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ومستشفى الزهور يوما لمرضى السكرى، بالتعاون مع الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه جرى إطلاق مبادرة "اهزم السكر.. لحياة أفضل"، التي شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل مرضى السكرى، حيث أجرت القافلة أعمال الفحص لقرابة 500 مريض.

وأكد السبكي أنه جرى إجراء العديد من الفحوصات لمرضى السكرى، وتوزيع عددا من أقلام الأنسولين وعددا من العلاجات الخاصة بمرض السكرى، كما أنه تم عمل عددا من الفعاليات التوعوية بخطورة مرض السكر وكيفية الوقاية منه، وهي الفعاليات التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع معدل الوعي الصحي لدى المواطنين في مختلف المجالات، التي ستشهد قريبا انطلاق عدد من الفعاليات التوعوية لعدد من الأمراض في المجتمع.

وقال الدكتور أحمد عليوة، أمين عام نقابة صيادلة بورسعيد، إن الشركة الراعية لحملة "إحساسك نعمة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وفرت أدوية علاج "التهاب الأعصاب الطرفية" بالمجان للمرضى، الذين تم ثبوت إصاباتهم بالمرض، كما عملت إحدى شركات القطاع الخاص على توفير عدد من العلاجات المجانية الأخرى.

وأكد الدكتور مينا منير، المدير التنفيذي للحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، أن الحملة مستمرة في تقديم خدماتها للمرضى بالمجان تماماً، حيث سيتم تنظيم العديد من القوافل والفعاليات في الأيام القليلة المقبلة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.