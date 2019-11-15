التقىي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسرتي الشهيدين أحمد محمد مهدي، ومحمد محمود علي عطا الله والذين تم افتتح مسجد باسميهما اليوم بمحافظة المنوفية.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، قدم الوزير يرافقه اللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية العزاء لأسر الشهيدين، تقديرا لتضحياتهم من أجل حماية الوطن، ودعا للشهيدين بالرحمة والمغفرة، ودعا للأسرتين بالصبر والسلوان. وشهدت الأسرتين مراسم افتتاح مسجد الشهيدين أحمد محمد مهدي، ومحمد محمود علي عطا الله بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

في سياق متصل، أهدى اللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم درع المحافظة، تقديرًا لجهوده الدعوية والمجتمعية الملموسة، وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، ومواجهة الأفكار المتطرفة .