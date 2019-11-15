عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، لقاءً بالدعاة والأئمة والمفتشين ومديري الإدارات بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، حيث رحب المحافظ بوزير الأوقاف، مشيدا بالدور الذي تبذله الوزارة في تجديد وإرساء خطاب ديني عصري مستنير يراعي الواقع ويحافظ علي ثوابت الإسلام، فضلا عن الدعوة إلي الله بالموعظة الحسنة ونشر تعاليم الإسلام السمحة دون الحيد عن منهج الإسلام ومحاربة التطرف والتشدد حيث أن العلماء والدعاة هم ورثة الأنبياء.

كما وجه وزير الأوقاف الشكر لمحافظ المنوفية في توفير الدعم المعنوي للدعاة والأئمة بالمحافظة، وتوفير مناخ مناسب لهم مما كان له الأثر في تحقيق الأداء المتميز علي مستوي الجمهورية .

وأكد وزير الأوقاف على أنه جرى إطلاق مبادرة للتعريف بالإسلام بعنوان (هذا هو الإسلام) لشرح صحيح الدين والبعد عن الغلو والتطرف والوصول إلى القرى والنجوع، وكذا أشار إلى أنه طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية سوف تنظم وزارة الأوقاف مؤتمر تحت عنوان الشأن العام، كما أكد على أن الأمانة ملقاة على عاتقنا جميعاً وشدد على أهمية دور الأئمة في شرح صفة الدين في خدمة الوطن وأن الخطيب علية واجب وطني وديني ووظيفي .

وفي ذات السياق تم توزيع كتب الفقه المقاصدي للسنة النبوية على الدعاة ، وأشار وزير الأوقاف إلى أنه لا بد أن يكون الخطيب، مؤمناً بداخلة بما يقوله حتى يتم إيصال الرسالة للناس بشكل صحيح ومنع انتشار الأفكار الهدامة والمتطرفة .