بمشاركة 4 أفلام عربية.. انطلاق مهرجان اللاجئين بكوريا الجنوبية غدا

تنطلق غدا السبت، فعاليات مهرجان أفلام اللاجئين السينمائي "كوانج جو" في كوريا الجنوبية، والذى يعنى بالأفلام التي تتناول موضوعاتها قضايا تخص اثر النزاعات والحروب في المنطقة العربية على ازدياد اعداد اللاجئين.

وتأتي الدورة الخامسة من المهرجان بمشاركة اربعة أفلام عربية مميزة بعد أن سجلت كوريا الجنوبية وصول اعداد من اللاجئين العرب، وتحاول الفعالية التي تشرف عليها الأمم المتحدة إلقاء الضوء على قضية اللجوء ونشر الوعى بكيفية التعامل معها.

ويتعاون مع المهرجان خلال دورة العام الحالي مع الناقد والصحفي محمد نبيل كمستشار للأفلام العربية التي تم برمجتها بجانب مجموعة أخرى من الأفلام الأجنبية.

ويعرض بالمهرجان الوثائقي 194 للمخرجة سارة سلامة، وفيلم الحبل السري، للمخرج الليث حجو، والتي تبدأ أحداثه عندما تشعر ندى بألم حاد قبل موعِد الولادة بشهر بسبب الضغط واﻹنهاك الذي تتعرض نتيجة الحصار المفروض على الحي الذي تعيش فيه. زوجها يعجز عن الوصول إلى القابلة التي تسكن الجانب الأخر من الحي بسبب القنّاص الذي يهدد حياة كل من يعبر الشارع، يحاول الزوج التفاوض مع القناص ليسمح للقابلة بعبور الشارع لكنه يفشل في إقناعه. تلد زوجته في صندوق السيارة مما يدفع الزوج للانتقام من القناص بطريقة غريبة.

وفيلم "شحن" للمخرج اللبناني كريم الرحباني، وهو عن رجل عجوز وحفيده الصغير يجدان نفسيهما ضائعين في إحدى سهول البقاع في (لبنان) هرباً من الحرب السورية، وبعد عناء يصلان إلى (بيروت) المدينة العديمة من أية رحمة وشفقة حيث يواجهان مصيرًا صعبًا.

بالإضافة إلى فيلم "خيمة 56" من إخراج سيف الشيخ نجيب والذى يبحث عن لقاءات حميمية بين الازواج بعد أن شردتهم الحرب وأصبحوا مجرد لاجئين، ويجسّد بطولة العمل السينمائي السوري الممثلون صفاء سلطان، ونوّارة يوسف، وعلاء الزعبي، وشادي الصفدي، وسارة الطويل، ووليم سيجري.