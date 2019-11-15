خلال 24 ساعة.. إصابة 16 طفلا وشابين بعقر كلاب ضالة في الجيزة

هاجمت كلاب ضالة عددا من أهالي مدينة الصف بالجيزة، وعقرت قرابة 16 طفلا وشابين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني، لتلقي الإسعافات الأولية، وجاري استجوابهم لمعرفة ملابسات الوقائع.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن بداية الوقائع برصد تردد عدد من الأهالي على مستشفى الصف، إثر إصابات عقر كلب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، تبين أنه منذ أمس ترددت 18 حالة (2 شباب و16 طفلا) مصابين بعقر كلب، بقرى مختلفة: عرب الحصار، الودي، أبو طماع، المنشي، غمازة الكبرى، وتبين نقلهم إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إعداد حملات أمنية، وتم التنسيق مع هيئة الطب البيطري وجاري القيام بالحملات اللازمة، للقضاء على تلك الظاهرة.