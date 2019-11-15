أصيب 10 أشخاص، أثر وقوع حادث تصادم بين 10 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغاً يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 30 بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وقال المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثان، إن الحادث جاء بتصادم 10 سيارات، بينهم 3 سيارات نقل ثقيل، أمام شركة حسن علام بالطريق الصحراوي، مؤكدًا أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص دون وقوع وفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام.

تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.