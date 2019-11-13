اليوم.. الجنايات تواصل سماع الشهود في "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، سماع شهود الإثبات في محاكمة 11 متهما بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، في مارس 2018.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم "معتز" توجه بالسيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.