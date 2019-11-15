كشفت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود حسن، مدير الأمن، لغز العثور على جثة موظف بالأزهر، مُعلقة بحبل مربوط علي "جذع شجرة" في أرض زراعية بعزبة الخواجة بجوار مقابر مدينة دسوق، وتبين أنه أقدم على الانتحار، بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "م.ع.أ"، 42 عاما، موظف بالأزهر، ومقيم بمدينة دسوق، منتحرا وجثته مُعلقة بواسطة حبل مربوط بـ"جذع شجرة" في أرض زراعية بناحية عزبة الخواجة بجوار مقابر دسوق.

انتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث دسوق، ومعاونوه، تحت إشراف العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، لمكان البلاغ، تبين أن المنتحر تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية سيئة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام فور الانتهاء من إجراءات المعاينة، تم استدعاء الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وإعداد تقريراً للنيابة العامة تمهيداً لإجراءات الدفن .