التعليم العالي: انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه دكتور طايع عبداللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019 \ 2020.

وأوضح التقرير، بحسب بيان الوزارة، انتهاء فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019\2020، حيث تم الانتهاء من انتخابات رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات.

كما أوضح التقرير تقلد (6) طالبات لرئاسة الاتحاد لجامعات (القاهرة – حلوان – قناة السويس - دمياط - الأقصر - السويس ).

ومن المقرر أن يجتمع عبد الغفار برؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات خلال الفترة المقبلة، لمناقشة تفعيل دور الاتحادات الطلابية وتعظيم المشاركة في كافة الأنشطة الجامعية، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية كهمزة وصل بين الطلاب وإدارات الجامعات والكليات.

جدير بالذكر أن فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت اعتبارا من 30 أكتوبر الماضي بفتح باب الترشح، تلاها إعلان الكشوف وتلقى الطعون، وبدء الدعاية الانتخابية، ثم انطلاق الجولة الأولى في 7 نوفمبر، وانتخابات الإعادة وصولا إلى استكمال المرحلة الأخيرة من الجدول اليوم 14 نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي بلغ 24864 منهم 14222 طالبا بنسبة 57.2٪ ، 10642 طالبة بنسبة 42.8٪.